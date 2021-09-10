На Запорожской АЭС подключили к сети энергоблок после ремонта
Пятый энергоблок начал работу после завершения планового среднего ремонта, который длился более четырех месяцев – с начала мая
Об этом сообщили в пресс-центре ЗАЭС, передает RegioNews.
Энергоблок подключили к сети в 20: 31.
Сейчас в работе на станции находятся четыре энергоблока, на двоих продолжаются ремонты.
Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет, – сообщили на ЗАЭС.
Радиационный фон вокруг станции составляет 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону.
Как сообщалось, энергоблок Хмельницкой АЭС будут строить совместно с американцами.
Ранее стало известно об обновлении Бурштынской ТЭС: выделят 546 млн грн на ремонт шести энергоблоков до конца года.
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