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30 серпня 2020, 16:31 3

Указ про звільнення Ситника має видати Зеленський, - Веніславський

30 серпня 2020, 16:31 3
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У законі про НАБУ нічого не йдеться про звільнення директора Бюро на підставі рішення суду
У законі про НАБУ нічого не йдеться про звільнення директора Бюро на підставі рішення суду
Офіс президента
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Представник президента України у Конституційному суді Федір Веніславський вважає, що директор НАБУ Артем Ситник більше не може виконувати  свої повноваження, оскільки наказ про його призначення втратив чинність через рішення суду. Водночас у законі про антикорупційне бюро немає такої підстави припинення повноважень глави як рішення КСУ.

Як заявив Веніславський в інтерв’ю "Суспільному", за такої ситуації глава держави має видати указ про звільнення Ситника з посади, повідомляє RegioNews.

"Заблокована лише робота директора НАБУ, оскільки його повноваження припинено, який, як вирішив Конституційний суд, був призначений у неконституційний спосіб. Хто буде виконувати ці повноваження — питання відкрите. Швидше за все, його перший заступник", - сказав він.

Веніславський наголосив, що у законі про НАБУ є вичерпний перелік підстав для дострокового припинення повноважень голови, і таких підстав, як рішення КСУ, там немає.

"З іншого боку, є рішення Конституційного суду, яке необхідно виконати. Найперший варіант — президент має видати указ про звільнення голови НАБУ на підставі рішення КСУ. Чи піде президент таким шляхом — наразі я не можу сказати", - повідомив представник президента України у Конституційному суді.

Нагадаємо, 28 серпня суд визнав неконституційним призначення Ситника директором НАБУ.

Пізніше в НАБУ заявили, що Ситник залишається директором відомства, у Бюро також вважають рішення Конституційного суду політично вмотивованим.

Також повідомлялося, що у Зеленського хочуть провести новий конкурс на голову НАБУ.

суд НАБУ президент КСУ указ
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