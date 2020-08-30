Указ про звільнення Ситника має видати Зеленський, - Веніславський

У законі про НАБУ нічого не йдеться про звільнення директора Бюро на підставі рішення суду

У законі про НАБУ нічого не йдеться про звільнення директора Бюро на підставі рішення суду

Офіс президента

Представник президента України у Конституційному суді Федір Веніславський вважає, що директор НАБУ Артем Ситник більше не може виконувати свої повноваження, оскільки наказ про його призначення втратив чинність через рішення суду. Водночас у законі про антикорупційне бюро немає такої підстави припинення повноважень глави як рішення КСУ.

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