Указ про звільнення Ситника має видати Зеленський, - Веніславський
Представник президента України у Конституційному суді Федір Веніславський вважає, що директор НАБУ Артем Ситник більше не може виконувати свої повноваження, оскільки наказ про його призначення втратив чинність через рішення суду. Водночас у законі про антикорупційне бюро немає такої підстави припинення повноважень глави як рішення КСУ.
Як заявив Веніславський в інтерв’ю "Суспільному", за такої ситуації глава держави має видати указ про звільнення Ситника з посади, повідомляє RegioNews.
"Заблокована лише робота директора НАБУ, оскільки його повноваження припинено, який, як вирішив Конституційний суд, був призначений у неконституційний спосіб. Хто буде виконувати ці повноваження — питання відкрите. Швидше за все, його перший заступник", - сказав він.
Веніславський наголосив, що у законі про НАБУ є вичерпний перелік підстав для дострокового припинення повноважень голови, і таких підстав, як рішення КСУ, там немає.
"З іншого боку, є рішення Конституційного суду, яке необхідно виконати. Найперший варіант — президент має видати указ про звільнення голови НАБУ на підставі рішення КСУ. Чи піде президент таким шляхом — наразі я не можу сказати", - повідомив представник президента України у Конституційному суді.
Нагадаємо, 28 серпня суд визнав неконституційним призначення Ситника директором НАБУ.
Пізніше в НАБУ заявили, що Ситник залишається директором відомства, у Бюро також вважають рішення Конституційного суду політично вмотивованим.
Також повідомлялося, що у Зеленського хочуть провести новий конкурс на голову НАБУ.