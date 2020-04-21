Українські військові хірурги провели унікальну операцію
Про це інформують RegioNews із посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.
Аутотрансплантація - це операція з протезування аортального та мітрального клапанів, під час якої серце повністю вилучається з грудної клітки пацієнта для проведення оперативного втручання.
Згоду на унікальну операцію дала 65-річна Галина. Кардіохірурги працювали над її серцем упродовж трьох годин, у прямому сенсі слова тримаючи його в руках. У результаті медики зпротезували два клапани та зробили пластичну операцію хворого передсердя, після чого повернули серце у грудну клітину жінки.
"Я дуже вдячна усій професійній хірургічній бригаді лікувальної установи, а особливо — лікарю-кардіохірургу від Бога — Володимиру Морозу за те, що повернули мене до життя”, - сказала пацієнтка, коли прийшла до тями.
Як писали RegioNews раніше, медики з США провели унікальну операцію з повної пересадки обличчя. У результаті 26-годинної операції 41-річний пожежник, який постраждав під час гасіння домашнього пожежі, отримав особа, яка раніше належала 26-річному велосипедиста-гонщику.
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