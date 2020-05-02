"140 тысяч умрут от коронавируса” - Ляшко

До конца 2020 года от COVID-19 умрут до 140 тысяч, если резко отменить карантинные запреты - такой неутешительный прогноз дал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко

Фото: Pixabay

До конца 2020 года от COVID-19 умрут до 140 тысяч, если резко отменить карантинные запреты - такой неутешительный прогноз дал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко

Заявил об этом на личной Facebook-странице, передают RegioNews. "Полная отмена карантина без внедрения обоснованных профилактических мероприятий это 120-140 тыс. смертей до конца уже этого года.Такой вот прогноз получил от Kyiv School of Economics”, - написал Ляшко. Добавил, что в Минздраве Украины уже закончили работать над временными требованиями безопасности в осуществлении обслуживания в парикмахерских и салонах красоты, при торговле хозтоварами, работы кафе, автомоек, адвокатских и нотариальных услуг. Обнародуют их в ближайшее время. Как писали RegioNews раньше, по мере ослабления карантина метрополитен в украинских городах, таких как Киев, Харьков и Днепр, начнет работу последним из всех видов общественного транспорта.

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