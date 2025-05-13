Ракети, дрони, авіабомби: РФ атакувала 40 населених пунктів Сумщини
Протягом доби російські війська здійснили майже 240 обстрілів по 40 населених пунктах у 16 територіальних громадах області
Про це повідомляє Сумська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіабомби, РСЗВ, FPV-дрони та скидання ВОГ з БпЛА.
Також ворог здійснив три ракетних удари по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Миколаївській селищній громаді пошкоджено 11 приватних домоволодінь, 1 цивільний автомобіль, 1 трактор;
- у Сумській громаді пошкоджено приватне домоволодіння та 5 автомобілів;
- у Юнаківській громаді зруйновано приватний будинок;
- у Буринській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Білопільській громаді пошкоджено приміщення будинку культури.
За добу повітряна тривога в області тривала 8 годин 18 хвилин.
Нагадаємо, напередодні в Сумах ворожий дрон вдарив по службовому авто енергетиків, загинула людина.
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