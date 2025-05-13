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13 мая 2025, 09:41

Ракеты, дроны, авиабомбы: РФ атаковала 40 населенных пунктов Сумщины

13 мая 2025, 09:41
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иллюстративное фото: Сумская ОВА
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В течение суток российские войска совершили почти 240 обстрелов по 40 населенным пунктам в 16 территориальных общинах области

Об этом сообщает Сумская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Враг активно применял управляемые авиабомбы, РСЗО, FPV-дроны и сброс ВОГ с БпЛА.

Также враг совершил три ракетных удара по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Николаевской поселковой общине повреждены 11 частных домовладений, 1 гражданский автомобиль, 1 трактор;
  • в Сумской общине повреждено частное домовладение и 5 автомобилей;
  • в Юнаковской общине разрушен частный дом;
  • в Буринской общине поврежден объект гражданской инфраструктуры;
  • в Белопольской общине повреждено помещение дома культуры.

За сутки воздушная тревога в области продолжалась 8 часов 18 минут.

Напомним, накануне в Сумах вражеский дрон ударил по служебному авто энергетику, погиб человек.

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