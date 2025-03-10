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10 березня 2025, 18:47

У Сумах розграбували могилу військового

10 березня 2025, 18:47
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Фото: Нацполіція
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У Сумах розслідують факт наруги над могилою військовослужбовця. Правоохоронці шукають свідків

Про це повідомляє Поліція Сумської області, передає RegioNews.

Про це правоохоронцям розповіла дружина загиблого воїна. Вона зранку побачила, що з місця поховання її чоловіка зникли пам'ятні речі. Зокрема, пошкодили державний прапор України.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за статтею 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою).

"Правоохоронці закликають громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини злочину або осіб, причетних до нього, повідомити до найближчого відділення поліції або за номером 102", - закликали в поліції.

Нагадаємо, раніше на Одещині невідомі пошкодили пам'ятний портрет загиблого військового. Це сталось на Алеї пам’яті в селищі Сергіївка Білгород-Дністровського району. Поліція розшукує зловмисників.

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