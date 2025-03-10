В Сумах разграбили могилу военного
В Сумах расследуют факт надругательства над могилой военнослужащего. Правоохранители ищут свидетелей
Об этом сообщает Полиция Сумской области, передает RegioNews.
Об этом правоохранителям рассказала супруга погибшего воина. Она с утра увидела, что с места захоронения ее мужа исчезли памятные вещи. В частности, повредили государственный флаг Украины.
Полицейские начали уголовное производство по статье 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой).
"Правоохранители призывают граждан, владеющих какой-либо информацией об обстоятельствах преступления или лиц, причастных к нему, сообщить в ближайшее отделение полиции или по номеру 102", - призвали в полиции.
Напомним, ранее в Одесской области неизвестные повредили памятный портрет погибшего военного. Это произошло на Аллее памяти в поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района. Полиция разыскивает злоумышленников.