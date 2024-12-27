У Сумах поліція зупинила бус, забитий нелегальними ялинками
Патрульні поліцейські у Сумах зупинили мікроавтобус, у якому перевозилися кілька десятків ялинок. Водій не мав жодних дозвільних документів на ці хвойні дерева
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на патрульну поліцію Сумської області.
Як зазначається у повідомленні, нещодавно на одному з блокпостів патрульні зупинили мікроавтобус Mercedes Vito для перевірки. У салоні авто інспектори виявили десятків хвойних дерев.
"Жодних документів 63-річний керманич на новорічні дерева не мав. Тож на місце подій патрульні викликали слідчо-оперативну групу", - розповіли у поліції.
Правоохоронці нагадали, що за незаконну вирубку, транспортування та реалізацію нелегальних ялинок передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.
Нагадаємо, раніше на Буковині у чоловіка виявили у багажнику 150 ялинок, йому загрожує в'язниця.