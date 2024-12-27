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27 грудня 2024, 11:12

У Сумах поліція зупинила бус, забитий нелегальними ялинками

27 грудня 2024, 11:12
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фото: поліція
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Патрульні поліцейські у Сумах зупинили мікроавтобус, у якому перевозилися кілька десятків ялинок. Водій не мав жодних дозвільних документів на ці хвойні дерева

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на патрульну поліцію Сумської області.

Як зазначається у повідомленні, нещодавно на одному з блокпостів патрульні зупинили мікроавтобус Mercedes Vito для перевірки. У салоні авто інспектори виявили десятків хвойних дерев.

"Жодних документів 63-річний керманич на новорічні дерева не мав. Тож на місце подій патрульні викликали слідчо-оперативну групу", - розповіли у поліції.

Правоохоронці нагадали, що за незаконну вирубку, транспортування та реалізацію нелегальних ялинок передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, раніше на Буковині у чоловіка виявили у багажнику 150 ялинок, йому загрожує в'язниця.

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