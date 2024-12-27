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27 декабря 2024, 11:12

В Сумах полиция остановила бус, забитый нелегальными елками

27 декабря 2024, 11:12
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фото: полиция
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Патрульные полицейские в Сумах остановили микроавтобус, в котором перевозилось несколько десятков елок. У водителя не было никаких разрешительных документов на эти хвойные деревья.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на патрульную полицию Сумской области.

Как отмечается в сообщении, недавно на одном из блокпостов патрульные остановили микроавтобус Mercedes Vito для проверки. В салоне авто инспекторы обнаружили десятки хвойных деревьев.

"Никаких документов у 63-летнего вождя на новогодние деревья не было. Поэтому на место событий патрульные вызвали следственно-оперативную группу", - рассказали в полиции.

Правоохранители напомнили, что за незаконную вырубку, транспортировку и реализацию нелегальных елок предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Напомним, ранее на Буковине у мужчины обнаружили в багажнике 150 елок, ему грозит тюрьма.

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