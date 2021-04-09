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09 квітня 2021, 16:22 6

Благодійна організація назвала легалізацію двох препаратів з канабісом "суто лобістськими діями МОЗ"

09 квітня 2021, 16:22 6
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В БО вважають, що цим рішенням Кабмін відстояв інтереси лише двох виробників
В БО вважають, що цим рішенням Кабмін відстояв інтереси лише двох виробників
Фото з відкритих джерел
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Постановою Кабінету Міністрів легалізовано ввезення в Україну лише двох препаратів, що містять хімічну копію канабісу, водночас пацієнти позбавлені надії на ліки з канабісом.

Так вважає голова Благодійної організації (БО) "100% Життя" Дмитро Шерембей, повідомляє RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Навіщо потрібна хімічна копія рослини, якщо ця рослина росте сама по собі, а ліки з неї коштуватимуть $20 замість $600 та $2000 - як це відбувається з "дронабінолом" і "набіксімолсом", зазначеним у постанові? Це мені нагадує, як зробити штучний бензин і продавати його по $600 за літр, тоді як є нафта, і з неї можна робити бензин по долару, - сказав Шерембей.

За словами Шерембея, постанова, ухвалена Кабміном 7 квітня, є "суто лобістськими діями Міністерства охорони здоров'я, які відстоюють інтереси лише двох виробників, замість того щоб дозволити всім пацієнтам лікуватися ліками на основі медичного канабісу".

Як повідомлялося, в Україні легалізували деякі препарати на основі канабісу. Обіг психотропних речовин допускається тільки у формі лікарських засобів.

канабіс легалізація Кабмін лобізм МОЗ

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