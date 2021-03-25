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25 березня 2021, 18:01 78

Вибори у Донецькій області: поліція почала цілодобово охороняти дільниці

25 березня 2021, 18:01 78
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Фото: Нацполіція
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У Донецькій області працівники Нацполіції почали цілодобово охороняти всі 112 виборчих дільниць, оскільки окружна виборча комісія №50 отримала бюлетені для голосування.

Про це повідомляє поліція Донецької області, передає RegioNews.

Завтра, 26 березня, бюлетені почнуть розвозити по дільницях.

Для охорони виборчої документації та забезпечення правопорядку й безпеки громадян на виборчих дільницях буде задіяно близько 400 осіб, серед яких співробітники спецпідрозділів КОРД, ТОР та Нацгвардії”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, у день виборів для оперативного реагування на порушення передбачено збільшену кількість слідчо-оперативних груп, екіпажів реагування патрульної поліції та піших нарядів поліції.

У поліції розповіли, що від початку виборчого процесу в області було зареєстровано 31 подію, пов’язану з можливим порушенням виборчого законодавства. Правоохоронці відкрили дві кримінальні справи і склали три адмінпротоколи.

Нагадаємо, СБУ викрила "сітку” підкупу виборців на 87 окрузі Івано-Франківської області.

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