Вибори у Донецькій області: поліція почала цілодобово охороняти дільниці

28 березня там відбудуться вибори народного депутата

28 березня там відбудуться вибори народного депутата

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Донецької області, передає RegioNews.

Завтра, 26 березня, бюлетені почнуть розвозити по дільницях.

Для охорони виборчої документації та забезпечення правопорядку й безпеки громадян на виборчих дільницях буде задіяно близько 400 осіб, серед яких співробітники спецпідрозділів КОРД, ТОР та Нацгвардії”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, у день виборів для оперативного реагування на порушення передбачено збільшену кількість слідчо-оперативних груп, екіпажів реагування патрульної поліції та піших нарядів поліції.

У поліції розповіли, що від початку виборчого процесу в області було зареєстровано 31 подію, пов’язану з можливим порушенням виборчого законодавства. Правоохоронці відкрили дві кримінальні справи і склали три адмінпротоколи.

Нагадаємо, СБУ викрила "сітку” підкупу виборців на 87 окрузі Івано-Франківської області.