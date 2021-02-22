Хомчак стверджує, що перемир'я на Донбасі діє попри втрати

Він додав, що режим всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі триває вже 211 діб

Він додав, що режим всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі триває вже 211 діб

Фото: УНІАН

Про це він заявив на спільній прес-конференції з міністром оборони Андрієм Тараном, пише RegioNews.

Він заявив, що режим всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі триває вже 211 діб.

"Багато людей сьогодні сумніваються в тому, що це виконується, але я хочу підкреслити, що це виконується, в основному, ЗСУ і, на жаль, не в повній мірі виконується нашим ворогом — збройними формуваннями РФ на непідконтрольній території”, - сказав Хомчак.

Нагадаємо, раніше Хомчак пояснив, чому Україна не може повернути Донбас військовим шляхом.