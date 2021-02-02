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02 лютого 2021, 18:22 227

Ексголова ДАБІ з’явився до прокуратури після оголошення в розшук

02 лютого 2021, 18:22 227
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Прийшов сьогодні разом зі своїми адвокатами
Прийшов сьогодні разом зі своїми адвокатами
Фото Facebook Надії Максимець
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У вівторок, 2 лютого, колишній голова ДАБІ разом зі своїми адвокатами з’явився до Київської міської прокуратури у справі про підроблений диплом.

Про це повідомила на сторінці у Facebook прессекретар Київської прокуратури Надія Максимець, передає RegioNews.

Експосадовцю, який раніше неодноразово ігнорував виклики до слідчого, у присутності захисників вручили повідомлення про підозру та запросили на допит, який має відбутися найближчим часом.

Колишнього чиновника підозрюють у пособництві в підробленні офіційного документу (диплому про вищу освіту) та його використанні для призначення на посаду.

Вочевидь, йдеться про колишнього главу ДАБІ Олексія Кудрявцева. У 2018 році комісія з питань держслужби заявила, що в нього фальшивий диплом. У грудні 2018 Кабінет міністрів звільнив його.

Ексголова ДАБІ з’явився до прокуратури У вівторок, 2 лютого, колишній голова ДАБІ разом зі своїми адвокатами з’явився...

Posted by Надія Максимець on Tuesday, February 2, 2021

Як повідомлялося вчора, екскерівника ДАБІ оголосили у розшук за підробку диплома. Топ-чиновник не виходив на зв’язок зі слідством.

прокуратура диплом ДАБІ підробка фальсифікації

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