Ексголова ДАБІ з’явився до прокуратури після оголошення в розшук

Прийшов сьогодні разом зі своїми адвокатами

Прийшов сьогодні разом зі своїми адвокатами

Фото Facebook Надії Максимець

У вівторок, 2 лютого, колишній голова ДАБІ разом зі своїми адвокатами з’явився до Київської міської прокуратури у справі про підроблений диплом.

Про це повідомила на сторінці у Facebook прессекретар Київської прокуратури Надія Максимець, передає RegioNews.

Експосадовцю, який раніше неодноразово ігнорував виклики до слідчого, у присутності захисників вручили повідомлення про підозру та запросили на допит, який має відбутися найближчим часом.

Колишнього чиновника підозрюють у пособництві в підробленні офіційного документу (диплому про вищу освіту) та його використанні для призначення на посаду.

Вочевидь, йдеться про колишнього главу ДАБІ Олексія Кудрявцева. У 2018 році комісія з питань держслужби заявила, що в нього фальшивий диплом. У грудні 2018 Кабінет міністрів звільнив його.

Ексголова ДАБІ з’явився до прокуратури У вівторок, 2 лютого, колишній голова ДАБІ разом зі своїми адвокатами з’явився... Posted by Надія Максимець on Tuesday, February 2, 2021

Як повідомлялося вчора, екскерівника ДАБІ оголосили у розшук за підробку диплома. Топ-чиновник не виходив на зв’язок зі слідством.