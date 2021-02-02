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02 февраля 2021, 18:22 227

Экс-глава ГАСИ явился в прокуратуру после объявления в розыск

02 февраля 2021, 18:22 227
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Пришел сегодня вместе со своими адвокатами
Пришел сегодня вместе со своими адвокатами
Фото Facebook Надежды Максимец
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українською мовою

Во вторник, 2 февраля, бывший глава ГАСИ вместе со своими адвокатами явился в Киевскую городскую прокуратуру в деле о поддельном дипломе.

Об этом сообщила на странице в Facebook пресс-секретарь Киевской прокуратуры Надежда Максимец, передает RegioNews.

Экс-чиновнику, который ранее неоднократно игнорировал вызовы к следователю, в присутствии защитников вручили уведомление о подозрении и пригласили на допрос, который должен состояться в ближайшее время.

Бывшего чиновника подозревают в пособничестве в подделке официального документа (диплома о высшем образовании) и его использовании для назначения на должность.

Очевидно, речь идет о бывшем главе ГАСИ Алексее Кудрявцеве. В 2018 году комиссия по вопросам госслужбы заявила, что у него фальшивый диплом. В декабре 2018 Кабинет министров уволил его.

Ексголова ДАБІ з’явився до прокуратури У вівторок, 2 лютого, колишній голова ДАБІ разом зі своїми адвокатами з’явився...

Posted by Надія Максимець on Tuesday, February 2, 2021

Как сообщалось вчера, экс-руководителя ГАСИ объявили в розыск за подделку диплома. Топ-чиновник не выходил на связь со следствием.

прокуратура диплом ГАСИ подделка фальсификации

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