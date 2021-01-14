Під суд піде нардеп 6-го скликання, який працював на Януковича
Офіс Генерального прокурора скерував до Печерського районного суду Києва обвинувальний акт щодо двох мешканців столиці за фактами шахрайства та підбурення до надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України).
Одним з фігурантів справи є колишній народний депутат, повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
"Встановлено, що колишній народний депутат України за попередньою змовою з громадянином, який позиціонував себе, як викривач корупції, підбурювали представника однієї з торгівельних компаній до передачі 100 тис доларів США неправомірної вигоди керівництву Державної фіскальної служби та Державної митної служби України за сприяння у поверненні арештованого майна. Насправді передавати вказані кошти вони не збиралися, а мали намір ними заволодіти", — розповіли в Офісі.
Прізвище колишнього нардепа в Офісі генпрокурора не назвали, проте за даними джерела видання "РБК-Україна", йдеться про народного депутата 6-го скликання Ігоря Савченка, який був обраний від Блоку Юлії Тимошенко, а потім перейшов до парламентської фракції Партії регіонів.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими СБУ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що директор аеропорту "Кривий Ріг" підозрюється у розкраданні бюджетних коштів.