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14 січня 2021, 11:44 12

Під суд піде нардеп 6-го скликання, який працював на Януковича

14 січня 2021, 11:44 12
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Йдеться про народного депутата 6-го скликання Ігоря Савченка, який був обраний від Блоку Юлії Тимошенко, а потім перейшов до парламентської фракції Партії регіонів
Йдеться про народного депутата 6-го скликання Ігоря Савченка, який був обраний від Блоку Юлії Тимошенко, а потім перейшов до парламентської фракції Партії регіонів
Фото: Офіс генпрокурора
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Офіс Генерального прокурора скерував до Печерського районного суду Києва обвинувальний акт щодо двох мешканців столиці за фактами шахрайства та підбурення до надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України).

Одним з фігурантів справи є колишній народний депутат, повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"Встановлено, що колишній народний депутат України за попередньою змовою з громадянином, який позиціонував себе, як викривач корупції, підбурювали представника однієї з торгівельних компаній до передачі 100 тис доларів США неправомірної вигоди керівництву Державної фіскальної служби та Державної митної служби України за сприяння у поверненні арештованого майна. Насправді передавати вказані кошти вони не збиралися, а мали намір ними заволодіти", — розповіли в Офісі.

Прізвище колишнього нардепа в Офісі генпрокурора не назвали, проте за даними джерела видання "РБК-Україна", йдеться про народного депутата 6-го скликання Ігоря Савченка, який був обраний від Блоку Юлії Тимошенко, а потім перейшов до парламентської фракції Партії регіонів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими СБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що директор аеропорту "Кривий Ріг" підозрюється у розкраданні бюджетних коштів.

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