Разумкову предложили наказать нардепов-прогульщиков
Регламентный комитет принял решение, чтобы лишить 84 нардепов-прогульщиков ноября возмещений за депутатские полномочия.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на движение ЧЕСТНО.
Регламентный комитет 8 голосами принял решение предложить председателю Рады Дмитрию Разумкову лишить 84 прогульщиков ноября возмещений на депутатские полномочия за прошлый месяц.
Регламентний комітет 8 голосами ухвалив рішення запропонувати голові @verkhovna_rada @DRazumkov позбавити 84 прогульники листопада відшкодувань на депутатські повноваження за минулий місяць. Загородній участі в голосуванні не брав через конфлікт інтересів. Перелік прогульників pic.twitter.com/dhBwEnAbNU— ЧЕСНО (@chesno_movement) December 11, 2020
В списке прогульщиков, подготовленном Комитетом, есть даже лидеры фракций – Виктор Медведчук (ОПЗЖ), Петр Порошенко ("ЕС"), Юлия Тимошенко ("Батькивщина").
Напомним, ранее сообщалось, что 67 кандидатов в местные советы набрали ноль голосов и стали депутатами, - движение ЧЕСТНО.