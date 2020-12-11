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11 декабря 2020, 18:35 7

Разумкову предложили наказать нардепов-прогульщиков

11 декабря 2020, 18:35 7
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Решение об этом принял регламентный комитет Рады
Решение об этом принял регламентный комитет Рады
Фото из открытых источников
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Регламентный комитет принял решение, чтобы лишить 84 нардепов-прогульщиков ноября возмещений за депутатские полномочия.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на движение ЧЕСТНО.

Регламентный комитет 8 голосами принял решение предложить председателю Рады Дмитрию Разумкову лишить 84 прогульщиков ноября возмещений на депутатские полномочия за прошлый месяц.

В списке прогульщиков, подготовленном Комитетом, есть даже лидеры фракций – Виктор Медведчук (ОПЗЖ), Петр Порошенко ("ЕС"), Юлия Тимошенко ("Батькивщина").

Напомним, ранее сообщалось, что 67 кандидатов в местные советы набрали ноль голосов и стали депутатами, - движение ЧЕСТНО.

нардеп штраф Дмитрий Разумков парламент комитет
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