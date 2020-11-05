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05 листопада 2020, 14:55 4

Закон Зеленського про судову реформу відправили на доопрацювання

05 листопада 2020, 14:55 4
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Йдеться про відправлення на доопрацювання на повторне перше читання
Йдеться про відправлення на доопрацювання на повторне перше читання
Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада відправила на доопрацювання законопроєкт №3711 авторства президента Володимира Зеленського про судову реформу, яку Конституційний Суд визнав невідповідною Основному закону. Закон пропонує скасувати скорочення числа суддів.

Про це інформує RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Нардепи відправили законопроєкт на повторне перше читання. За це рішення проголосували 239 парламентаріїв.

Відомо, що ще раніше КСУ визнав окремі норми судової реформи президента неконституційними, а саме про:

  • ліквідацію Верховного суду України;
  • зміну кількісного складу ЗС і розміру винагороди судді цього суду;
  • статус і організацію діяльності органів суддівського управління - Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
  • діяльність комісії з питань доброчесності та етики;
  • процедуру здійснення дисциплінарними палатами ВРП дисциплінарного провадження щодо судді.

У резолютивній частині своїх рішень КСУ рекомендував парламенту невідкладно привести положення законодавства у відповідність з цими рішеннями.

Законопроєкт №3711 президента пропонує усунути всі ці проблеми.

Нагадаємо, сьогодні Рада ухвалила урядову антикорупційну стратегію до 2024 року.

суд закон Конституційний суд президент КСУ
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