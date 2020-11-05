Закон Зеленського про судову реформу відправили на доопрацювання
Верховна Рада відправила на доопрацювання законопроєкт №3711 авторства президента Володимира Зеленського про судову реформу, яку Конституційний Суд визнав невідповідною Основному закону. Закон пропонує скасувати скорочення числа суддів.
Про це інформує RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".
Нардепи відправили законопроєкт на повторне перше читання. За це рішення проголосували 239 парламентаріїв.
Відомо, що ще раніше КСУ визнав окремі норми судової реформи президента неконституційними, а саме про:
- ліквідацію Верховного суду України;
- зміну кількісного складу ЗС і розміру винагороди судді цього суду;
- статус і організацію діяльності органів суддівського управління - Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
- діяльність комісії з питань доброчесності та етики;
- процедуру здійснення дисциплінарними палатами ВРП дисциплінарного провадження щодо судді.
У резолютивній частині своїх рішень КСУ рекомендував парламенту невідкладно привести положення законодавства у відповідність з цими рішеннями.
Законопроєкт №3711 президента пропонує усунути всі ці проблеми.
Нагадаємо, сьогодні Рада ухвалила урядову антикорупційну стратегію до 2024 року.