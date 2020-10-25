У Зе-опитуванні кожен може взяти участь декілька разів

Волонтери не вимагають у людей жодних документів

Волонтери не вимагають у людей жодних документів

Фото: 24 канал

В опитуванні, ініційованому президентом Володимиром Зеленським, можна прийняти участь декілька разів на різних дільницях. Таким чином, результати опитування неминуче будуть спотвореними.

Про це пише видання "Страна", інформує RegioNews.

Журналіст видання "Країна" проголосувала так на ділянці Зеленського. Волонтери не просять не те що паспорт, а навіть прописку, зазначила журналіст, зробивши висновок, що одна людина може взяти участь у опитуванні на не обмеженій кількості ділянок, тим самим спотворивши результат.

Коли журналіст "Страни" сказала про це волонтерам, вони тільки знизали плечима.

Це ваше право - кілька разів проголосувати", - сказали вони.

Щоб перевірити це, журналіст "Страни" так і проголосувала другий раз на дільниці в школі №239, тим самим підтвердивши свої здогадки.

Також з'ясувалося, що підрахунки результатів опитування в кінці дня волонтери проведуть самі. При цьому вони визнають, що і виборці, і самі волонтери не розуміють значення всіх питань з переліку Зе - наприклад, про СЕС і Будапештський меморандум.

Один чоловік замість галочки або хрестика на п'ятий пункт взагалі поставив знак питання. Я без поняття, як тепер це рахувати", - зізнався "Страні" волонтер.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки заплатять волонтерам, проводять опитування Зеленського.