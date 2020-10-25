В Зе-опросе каждый может поучаствовать несколько раз

Волонтеры не требуют у людей никаких документов

Волонтеры не требуют у людей никаких документов

Фото: 24 канал

В опросе, инициированном президентом Владимиром Зеленским, можно принять участие несколько раз на разных участках. Таким образом, результаты опроса неизбежно будут искаженными.

Об этом пишет издание "Страна", информирует RegioNews.

Журналист издания "Страна" проголосовала так на участке Зеленского. Волонтёры не просят не то что паспорт, а даже прописку, отметила журналист, сделав вывод, что один человек может поучаствовать в опросе на не ограниченном количестве участков, тем самым исказив результат.

Когда журналист "Страны" сказала об этом волонтёрам, они только пожали плечами.

Это ваше право - несколько раз проголосовать", - сказали они.

Чтобы проверить это, журналист "Страны" так и проголосовала второй раз на участке в школе №239, тем самым подтвердив свои догадки.

Также выяснилось, что подсчёты результатов опроса в конце дня волонтёры проведут сами. При этом они признаются, что и избиратели, и сами волонтёры не понимают значение всех вопросов из списка Зе - например, про СЭС и Будапештский меморандум.

Один мужчина вместо галочки или крестика на пятый пункт вообще поставил знак вопроса. Я без понятия, как теперь это считать", - признался "Стране" волонтёр.

Напомним, ранее стало известно, сколько заплатят волонтерам, проводящим опрос Зеленского.