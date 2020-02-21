Літак, в якому евакуювали українців з Китаю, показали зсередини

В інтернеті з'явилося відео з борта літака, якими 20 лютого евакуювали громадян України з китайського міста Ухань

Фото: mvs.gov.ua

В інтернеті з'явилося відео з борта літака, якими 20 лютого евакуювали громадян України з китайського міста Ухань

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на відео "Думська ТВ".

Як видно в ролику, всі пасажири сидять в масках, персонал борту ходить в спецодязі. При цьому пасажирський відсік повністю відділений від екіпажу клейонкою від верху до низу.

Нагадаємо, у четвер, 20 лютого, борт із евакуйованими українцями з Уханя, після дозаправки в аеропорту Бориспіль, приземлився в Харкові на спеціально підготовлену стоянку. Евакуйованих українців та іноземців автобусами відвезли до медичного центру Національної гвардії "Нові Санжари" на Полтавщині. Пізніше правоохоронці пообіцяли реагувати на правопорушення згідно з законом.

Пізніше президент Володимир Зеленський розповів, куди поселять евакуйованих українців і засудив спроби перекрити траси і "не пустити громадян України в Україну".

Зранку у Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестували проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Пізніше там почали готуватись до штурму РДА.

Губернатор Полтавської області Олег Синєгубов приїхав до мітингувальників у Нові Санжари і прокоментував інформацію про можливе поселенні українців в санаторій.

Евакуйовані з Китаю українці повністю здорові, проте для унеможливлення потенційних загроз ніхто з місцевих жителів з ними перетинатися не буде, пообіцяв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

З епіцентру епідемії літак доставив в Україну 48 громадян і 29 іноземців (громадяни Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії).