Оккупанты обстреляли Николаевщину: в ОВА рассказали о последствиях атак

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Вчера и сегодня российские войска атаковали Очаковскую, Галицыновскую и Куцурубскую общины Николаевского района. Захватчики били из артиллерии и запускали дроны-камикадзе

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"Вчера, 23 марта, в 09:35 и сегодня, 24 марта, в 06:12 враг совершил артиллерийские обстрелы по Куцурубской общине. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Известно, что в 10:00 23 марта враг атаковал Галицыновскую общину FPV-дроном. В результате обстрела в селе Лупарево повреждено складское помещение лечебного заведения.

Также вчера оккупанты дважды атаковали БпЛА Очаковскую общину. В результате одного из обстрелов в Очакове повреждены окна в квартире многоэтажного дома.

Напомним, за прошедшие сутки, 23 марта, российские оккупанты атаковали более 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов пострадали четверо мирных жителей.