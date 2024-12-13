Россияне атаковали объекты энергетики во Львовской области

иллюстративное фото: из открытых источников

В пятницу, 13 декабря, российские войска атаковали объекты энергетики во Львовской области

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает RegioNews.

"Враг атаковал объекты энергетики нашей области! К счастью, по состоянию на данный момент информации о пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Также Козицкий предупредил об изменениях в графиках отключения электроэнергии.

Напомним, утром 13 декабря российская армия запустила по Украине большое количество ракет. Под ударом врага энергетика по всей стране.

Из-за массированной атаки "Укрэнерго" увеличило объемы отключения электроэнергии.