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13 декабря 2024, 10:54

Россияне атаковали объекты энергетики во Львовской области

13 декабря 2024, 10:54
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В пятницу, 13 декабря, российские войска атаковали объекты энергетики во Львовской области

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает RegioNews.

"Враг атаковал объекты энергетики нашей области! К счастью, по состоянию на данный момент информации о пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Также Козицкий предупредил об изменениях в графиках отключения электроэнергии.

Напомним, утром 13 декабря российская армия запустила по Украине большое количество ракет. Под ударом врага энергетика по всей стране.

Из-за массированной атаки "Укрэнерго" увеличило объемы отключения электроэнергии.

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