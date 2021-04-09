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09 апреля 2021, 16:22 5

Благотворительная организация назвала легализацию двух препаратов с каннабисом "чисто лоббистскими действиями Минздрава"

09 апреля 2021, 16:22 5
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В ПОТОМУ что считают, что этим решением Кабмин отстоял интересы только двух производителей
В ПОТОМУ что считают, что этим решением Кабмин отстоял интересы только двух производителей
Фото из открытых источников
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Постановлением Кабинета Министров легализован ввоз в Украину только двух препаратов, содержащих химическую копию каннабиса, в то же время пациенты лишены надежды на лекарства с каннабисом.

Так считает председатель Благотворительной организации (БО) "100% Жизни" Дмитрий Шерембей, сообщает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зачем нужна химическая копия растения, если это растение растет сама по себе, а лекарства из него будут стоить $20 вместо $600 и $2000 - как это происходит с "дронабинолом" и "набиксимолсом", указанным в постановлении? Это мне напоминает, как сделать искусственный бензин и продавать его по $600 за литр, тогда как есть нефть, и из нее можно делать бензин по доллару, - сказал Шерембей.

По словам Шерембея, постановление, принятое Кабмином 7 апреля, является "чисто лоббистскими действиями Министерства здравоохранения, которые отстаивают интересы только двух производителей, вместо того чтобы разрешить всем пациентам лечиться лекарствами на основе медицинского каннабиса".

Как сообщалось, в Украине легализовали некоторые препараты на основе каннабиса. Оборот психотропных веществ допускается только в форме лекарственных средств.

каннабис легализация Кабмин лоббизм Минздрав

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