Нардеп Светличная отдохнула в Египте с экс-главой Администрации президента Райниным

Они вместе проживали на вилле номер 1 отеля Rixos

Они вместе проживали на вилле номер 1 отеля Rixos

Фото: Карточный Офис

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на фото, опубликованные в Telegram-каналах.

На фото и видео запечатлены кадры, как люди, похожие на Райнина и Светличную, отдыхают на шезлонгах возле бунгало дорогого отеля в Шарм-эль-Шейхе Rixos Premium Seagate.

Кроме того, Светличная берет полотенце, вешает его и отправляется к побережью, а ее спутник остается загорать. На заднем плане видны строения и фотозона с тегом Rixos moments. Лицо Райнина не попало в объектив анонимного фотографа.

Ранее сообщалось, что Светличная может пойти в мэры Харькова от локального проекта.

Напомним, бывшая глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная официально победила на довыборах в Верховную Раду 15 марта 2020 года по округу №179. Она победила на всех избирательных участках, набрав 77,5% голосов (30194 избирателей).

Также сообщалось, что избирательный фонд Юлии Светличной, которая победила на выборах в нардепы в 179 округе, составил 700 тысяч гривен.

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