Нардеп Светличная отдохнула в Египте с экс-главой Администрации президента Райниным
Народный депутат Украины Юлия Светличная провела новогодние праздники в компании экс-главы Администрации президента, а ныне главы харьковской организации партии "ОПЗЖ" Игоря Райнина.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на фото, опубликованные в Telegram-каналах.
На фото и видео запечатлены кадры, как люди, похожие на Райнина и Светличную, отдыхают на шезлонгах возле бунгало дорогого отеля в Шарм-эль-Шейхе Rixos Premium Seagate.
Кроме того, Светличная берет полотенце, вешает его и отправляется к побережью, а ее спутник остается загорать. На заднем плане видны строения и фотозона с тегом Rixos moments. Лицо Райнина не попало в объектив анонимного фотографа.
Ранее сообщалось, что Светличная может пойти в мэры Харькова от локального проекта.
Напомним, бывшая глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная официально победила на довыборах в Верховную Раду 15 марта 2020 года по округу №179. Она победила на всех избирательных участках, набрав 77,5% голосов (30194 избирателей).
Также сообщалось, что избирательный фонд Юлии Светличной, которая победила на выборах в нардепы в 179 округе, составил 700 тысяч гривен.
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