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02 липня 2020, 09:29 7

На заході України залишаються підтопленими 12 населених пунктів - ДСНС

02 липня 2020, 09:29 7
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Підтоплено 113 будинків, зруйновано 202,5 км автодоріг
Підтоплено 113 будинків, зруйновано 202,5 км автодоріг
Фото: з відкритих джерел
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Внаслідок негоди залишаються підтопленими 12 населених пунктів у 3 областях України: Чернівецькій, Львівській та Тернопільській.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

2 липня на території західних областей залишається підтопленими 12 населених пунктів Чернівецькій (8), Львівській (2) та Тернопільській (2) областях", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, підтоплено:

  • 113 будинків у Тернопільській та Чернівецькій областях;
  • 1 об'єкт соціальної та побутової сфери в Чернівецькій області;
  • затоплені 159 підвалів в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Львівській областях;
  • 379 присадибних ділянок: Тернопільська (194), Чернівецька (171), Івано-Франківська (12) і Львівська (2).

Через негоду, було зруйновано:

  • 202,5 км автодоріг в Івано-Франківська (201), Чернівецька (1,4), Львівська (0,08);
  • 95 мостів в Івано-Франківській (93), Львівській (1) та Чернівецькій (1).

Силами ДСНС врятовані, евакуйовані та (відселені) з початку робіт - 2 тис. 523 людини, протягом доби відкачано близько 28 тис. 630 м куб. води.

Всього до ліквідації наслідків негоди залучалось 648 осіб та 234 одиниці техніки.

Раніше повідомлялося, що міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що за підтоплені будинки на Прикарпатті будуть виплачувати по 8 тисяч.

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