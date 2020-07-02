На заході України залишаються підтопленими 12 населених пунктів - ДСНС

Підтоплено 113 будинків, зруйновано 202,5 км автодоріг

Підтоплено 113 будинків, зруйновано 202,5 км автодоріг

Фото: з відкритих джерел

Внаслідок негоди залишаються підтопленими 12 населених пунктів у 3 областях України: Чернівецькій, Львівській та Тернопільській.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

2 липня на території західних областей залишається підтопленими 12 населених пунктів Чернівецькій (8), Львівській (2) та Тернопільській (2) областях", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, підтоплено:

113 будинків у Тернопільській та Чернівецькій областях;

1 об'єкт соціальної та побутової сфери в Чернівецькій області;

затоплені 159 підвалів в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Львівській областях;

379 присадибних ділянок: Тернопільська (194), Чернівецька (171), Івано-Франківська (12) і Львівська (2).

Через негоду, було зруйновано:

202,5 км автодоріг в Івано-Франківська (201), Чернівецька (1,4), Львівська (0,08);

95 мостів в Івано-Франківській (93), Львівській (1) та Чернівецькій (1).

Силами ДСНС врятовані, евакуйовані та (відселені) з початку робіт - 2 тис. 523 людини, протягом доби відкачано близько 28 тис. 630 м куб. води.

Всього до ліквідації наслідків негоди залучалось 648 осіб та 234 одиниці техніки.

Раніше повідомлялося, що міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що за підтоплені будинки на Прикарпатті будуть виплачувати по 8 тисяч.