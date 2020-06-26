САП просит для Балоня арест или залог размером 12 миллионов

Его подельнику, чиновнику Кировоградской ОГА САП запросила арест с альтернативой залога в 8 миллионов гривен

Его подельнику, чиновнику Кировоградской ОГА САП запросила арест с альтернативой залога в 8 миллионов гривен

Главе Кировоградской областной государственной администрации Андрею Балоню Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении в вымогательстве 1,8 млн гривен и просит суд арестовать его с залогом 12 млн гривен.

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