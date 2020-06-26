САП просит для Балоня арест или залог размером 12 миллионов
Главе Кировоградской областной государственной администрации Андрею Балоню Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении в вымогательстве 1,8 млн гривен и просит суд арестовать его с залогом 12 млн гривен.
Также сообщено о подозрении его подельнику - чиновнику обладминистрации, сообщает пресс-служба САП, пишет RegioNews.
26 июня под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении председателю одной из областных госадминистраций и должностному лицу этой же ОГА, уличенных в получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
Подозреваемым вручено ходатайство об избрании Балоню меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 12 млн грн, его подельнику - ареста с залогом 8 млн грн.
САП НАПОЛЯГАЄ НА ОБРАННІ ПІДОЗРЮВАНИМ У ХАБАРНИЦТВІ ПОСАДОВЦЯМ ОДА ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ...Опубліковано Спеціалізована антикорупційна прокуратура Пʼятниця, 26 червня 2020 р.
Ранее стало известно, что президент Зеленский решил уволить Андрея Балоня с должности главы Кировоградской ОГА.