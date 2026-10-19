Війська РФ вдарили по Дніпру: зруйновані будинки, під завалами можуть бути люди
Зранку 19 жовтня російські війська здійснили атаку на Дніпро
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні будинки. Попередньо, під завалами можуть бути заблоковані люди.
Відомо про одну постраждалу 84-річну жінку, її доправили до лікарні.
На місці працюють екстрені служби, тривають рятувальні роботи.
Нагадаємо, 18 жовтня на Харківщині російський безпілотник вдарив по мікроавтобусу. Поранення дістали двоє людей.
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