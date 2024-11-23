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23 листопада 2024, 12:23

Окупанти атакували Нікополь дронами-камікадзе

23 листопада 2024, 12:23
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Ввечері 22 листопада російські війська атакували Нікополь Дніпропетровської області дронами-камікадзе

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"Ввечері агресор двічі бив по Нікополю. Поцілив по місту дронами-камікадзе. Загиблих і постраждалих немає”, – зазначив він.

Вночі в області минулося без ворожих ударів, додав Лисак.

Нагадаємо, внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя пошкоджені 15 житлових будинків та кілька нежитлових приміщень. Отримала поранення дитина.

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