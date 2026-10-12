В Украине "зависли" 46 млрд грн: Марченко рассказал о задержанных платежах

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Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в ходе заседания Верховной Рады, передает RegioNews.

"Сейчас на едином казначейском счете находятся непроведенные 46 миллиардов гривен", – заявил министр.

По его словам, среди остающихся непрофинансированными платежей есть средства на текущий и капитальный ремонт жилья, восстановление дорог и приобретение школьных автобусов.

Также задерживается финансирование мер по подготовке к зимнему периоду.

Напомним, ранее премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что правительство перешло в режим максимальной экономии и отложило все первоочередные расходы. В то же время, по его словам, этих мер недостаточно.