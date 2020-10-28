Кабмін хоче продовжити режим надзвичайної ситуації до 31 грудня

Сьогодні уряд вперше збереться онлайн

Сьогодні уряд вперше збереться онлайн

КМУ

Кабінет міністрів планує продовжити режим надзвичайної ситуації в Україні до 31 грудня 2020 року, який був встановлений в березні поточного року через епідемію коронавірусної інфекції.

Про це йдеться в порядку денному засідання уряду 28 жовтня, передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Як наголошується в пояснювальній записці до проєкту розпорядження, в зв'язку з істотним погіршенням епідемічної ситуації, пов'язаної з поширенням в Україні COVID-19, постановою Кабінету міністрів України від 13 жовтня 2020 року термін дії карантину був продовжений до 31 грудня 2020 року.

"У зв'язку з продовженням терміну дії карантину виникла потреба у продовженні для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2020 року", — говориться в документі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після виборів в окремих регіонах можуть запровадити жорсткий карантин.