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12 грудня 2024, 12:28

У Москві ліквідували розробника крилатих ракет X-59/X-69, – ЗМІ

12 грудня 2024, 12:28
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фото: Михайло Шатський/росЗМІ
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​​У Москві був ліквідований Михайло Шатський – заступник генерального конструктора КБ "Марс" та начальник відділу програмного забезпечення. Він відповідав за модернізацію ракет X-59 до версії X-69, які використовуються для атак на Україну

Про це передає RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

Про смерть Шатського першим повідомив російський журналіст Олександр Невзоров. За його інформацією, операцію здійснило Головне управління розвідки Міноборони України.

"Сьогодні силами ГУР у Москві ліквідовано особливо шкідливий злочинець-заступник генерального конструктора, керівник відділу програмного забезпечення КБ "Марс" Михайло Шатський", – зазначив Невзоров у своєму Telegram-каналі.

Він також підкреслив, що Шатський займався модернізацією ракет X-59 до X-69, впроваджував нові безпілотники та був причетний до загибелі тисяч невинних українців.

Цю інформацію підтвердили джерела РБК-Україна в Силах оборони України, які також зазначили, що це була операція ГУР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські розвідники уразили одразу три радіолокаційні станції окупантів. Операція була проведена у Криму 29 листопада.

війна ГУР ракета ліквідація Михайло Шатський
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