Рваний стиль. Україна чекає від Зеленського президентських вчинків
Здавалося б, після потужного, несподіваного удару по могутньому і недоторканному Медведчуку президентові України Зеленському нічого не залишається, як бути сильним, рішучим, інакше "п'ята колона" в ЗМІ і держорганах його швидко заженуть у "п'ятий кут" з якого виходу немає. Президент Зеленський, не втрачаючи темпу і напрямку, повинен швидко рухатися, відповідно до "Плану А", вирішуючи інші невідкладні та складні політичні завдання.
Ось, наприклад, ймовірний шорт-лист політичних цілей президента Зеленського:
- нарешті знайти пристойного прем'єр-міністра для Кабміну, замість "механічного" Шмигаля;
- відкрито погрожувати олігархам націоналізацією, вимагаючи від них нейтралітету в політиці;
- зловити невловимого суддю Вовка - символ суддівського феодалізму, він набагато небезпечніше Тупицького;
- розбудити губернаторський корпус, який перетворився на відстійник для слабких чиновників;
- запропонувати укласти договір про ленд-ліз між США або іншими країнами та Україною;
- змусити Єрмака перестати "дружити" з Козаком, генералом ГРУ РФ;
- "розібратися" з Конституційним судом;
- покарати елітних корупціонерів, які торгують з ОРДЛО;
- швидко провести реорганізацію СБУ;
- реанімувати НАБУ;
- загасити генеральський конфлікт в армії;
- змусити Авакова публічно довести свою лояльність до президента;
- заспокоїти спікера ВР Разумкова;
- вигнати найбільш одіозних депутатів з більшості СН або навіть з парламенту;
- провести публічну люстрацію вищого чиновництва щодо їх геополітичних орієнтацій та подвійного громадянства країни - агресора і багато іншого.
Замість цього президент вирішив поговорити з народом, не розуміючи, що нам потрібні не його приємні, правильні слова та обіцянки, а конкретні справи по наведенню порядку в країні. Тим більше, що тексти його виступів, найчастіше, слабкі - немає президентського стилю. Інакше "кіна не буде".
Поки президент Зеленський лише анонсував 30 щотижневих форумів з найважливіших питань. Ні, це не помилка – Зеленському хочеться поговорити з кимось про щось важливе. Але Україна чекає вчинків, а не яскравих слів і приємного спілкування - немає часу ні у держави, ні у президента Зеленського. Але він цього, мабуть, не розуміє.
Зеленський намагається апелювати до лояльної, привітної частини громадськості, а через неї до серця свого електорату., який розбігається. Але Україна чекає від нього "президентських" вчинків і рішучих дій, а не розмов. Все давно сказано, залишилося лише виконати, а не обговорювати.
Це було б гарним подарунком президента Зеленського народу до 30 –річчя Незалежності України.