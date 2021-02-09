Рваний стиль. Україна чекає від Зеленського президентських вчинків

Останні події, пов'язані із забороною телеканалів Медведчука підірвали політичну ситуацію в країні і змусили по-новому поглянути на президента Зеленського та його супротивників

Останні події, пов'язані із забороною телеканалів Медведчука підірвали політичну ситуацію в країні і змусили по-новому поглянути на президента Зеленського та його супротивників

Здавалося б, після потужного, несподіваного удару по могутньому і недоторканному Медведчуку президентові України Зеленському нічого не залишається, як бути сильним, рішучим, інакше "п'ята колона" в ЗМІ і держорганах його швидко заженуть у "п'ятий кут" з якого виходу немає. Президент Зеленський, не втрачаючи темпу і напрямку, повинен швидко рухатися, відповідно до "Плану А", вирішуючи інші невідкладні та складні політичні завдання.

Ось, наприклад, ймовірний шорт-лист політичних цілей президента Зеленського:

- нарешті знайти пристойного прем'єр-міністра для Кабміну, замість "механічного" Шмигаля;

- відкрито погрожувати олігархам націоналізацією, вимагаючи від них нейтралітету в політиці;

- зловити невловимого суддю Вовка - символ суддівського феодалізму, він набагато небезпечніше Тупицького;

- розбудити губернаторський корпус, який перетворився на відстійник для слабких чиновників;

- запропонувати укласти договір про ленд-ліз між США або іншими країнами та Україною;

- змусити Єрмака перестати "дружити" з Козаком, генералом ГРУ РФ;

- "розібратися" з Конституційним судом;

- покарати елітних корупціонерів, які торгують з ОРДЛО;

- швидко провести реорганізацію СБУ;

- реанімувати НАБУ;

- загасити генеральський конфлікт в армії;

- змусити Авакова публічно довести свою лояльність до президента;

- заспокоїти спікера ВР Разумкова;

- вигнати найбільш одіозних депутатів з більшості СН або навіть з парламенту;

- провести публічну люстрацію вищого чиновництва щодо їх геополітичних орієнтацій та подвійного громадянства країни - агресора і багато іншого.

Замість цього президент вирішив поговорити з народом, не розуміючи, що нам потрібні не його приємні, правильні слова та обіцянки, а конкретні справи по наведенню порядку в країні. Тим більше, що тексти його виступів, найчастіше, слабкі - немає президентського стилю. Інакше "кіна не буде".

Поки президент Зеленський лише анонсував 30 щотижневих форумів з найважливіших питань. Ні, це не помилка – Зеленському хочеться поговорити з кимось про щось важливе. Але Україна чекає вчинків, а не яскравих слів і приємного спілкування - немає часу ні у держави, ні у президента Зеленського. Але він цього, мабуть, не розуміє.

Зеленський намагається апелювати до лояльної, привітної частини громадськості, а через неї до серця свого електорату., який розбігається. Але Україна чекає від нього "президентських" вчинків і рішучих дій, а не розмов. Все давно сказано, залишилося лише виконати, а не обговорювати.

Це було б гарним подарунком президента Зеленського народу до 30 –річчя Незалежності України.