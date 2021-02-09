Рваный стиль. Украина ждет от Зеленского президентских поступков

Последние события, связанные с запретами телеканалов Медведчука взорвали политическую ситуацию в стране и заставили по-новому взглянуть на президента Зеленского и его противников

Последние события, связанные с запретами телеканалов Медведчука взорвали политическую ситуацию в стране и заставили по-новому взглянуть на президента Зеленского и его противников

Казалось бы, после мощного, неожиданного удара по могущественному и неприкасаемому Медведчуку президенту Украины Зеленскому ничего не остается, как быть сильным, решительным, иначе "пятая колонна" в СМИ и госорганах его быстро загонят в "пятый угол" из которого выхода нет. Президент Зеленский, не теряя темпа и направления, должен быстро двигаться, в соответствии с "Планом А", решая другие неотложные и сложные политические задачи.

Вот, например, вероятный шорт-лист политических целей президента Зеленского:

- наконец-то найти приличного премьер-министра для Кабмина, вместо "механического" Шмыгаля;

- открыто угрожать олигархам национализацией, требуя от них нейтралитета в политике;

- поймать неуловимого судью Вовка- символ судейского феодализма, он гораздо опаснее Тупицкого;

- разбудить губернаторский корпус, который превратился в отстойник для слабых чиновников;

- предложить заключить договор о ленд-лизе между США или другими странами и Украиной;

- заставить Ермака перестать "дружить" с Козаком, генералом ГРУ РФ;

- "разобраться" с Конституционным судом;

- наказать элитных коррупционеров, торгующих с ОРДЛО;

- быстро провести реорганизацию СБУ;

- реанимировать НАБУ;

- потушить генеральский конфликт в армии;

- заставить Авакова публично доказать свою лояльность к президенту;

- успокоить спикера ВР Разумкова;

- выгнать наиболее одиозных депутатов из большинства СН или даже из парламента;

- провести публичную люстрацию высшего чиновничества относительно их геополитических ориентации и двойного гражданства страны - агрессора и многое другое.

Вместо этого президент решил поговорить с народом, не понимая, что нам нужны не его приятные, правильные слова и обещания, а конкретные дела по наведению порядка в стране. Тем более, что тексты его выступлений, чаще всего, слабые - нет президентского стиля. Иначе "кина не будет".

Пока президент Зеленский лишь анонсировал 30 еженедельных форумов по важнейшим вопросам. Нет, это не ошибка – Зеленскому хочется поговорить с кем-то о чем-то важном. Но Украина ждет поступков, а не ярких слов и приятного общения - нет времени ни у страны, ни у президента Зеленского. Но он этого, видимо, не понимает.

Зеленский пытается апеллировать к лояльной, приветливой части общественности, а через нее к сердцу своего разбегающегося электората. Но Украина ждет от него "президентских" поступков и решительных действий, а не разговоров. Все давно сказано, осталось только выполнить, а не обсуждать.

Это было бы хорошим подарком президента Зеленского народу к 30 –летию Независимости Украины.