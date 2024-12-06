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Виталий Шабунин Украинский общественный и политический деятель, блоггер, один из основателей и Председатель правления Центра противодействия коррупции info@regionews.ua
06 декабря 2024, 01:00

Закупки боеприпасов: чиновники врут и собираются распилить $500 млн через польскую конторку, которая уже кидала ВСУ

06 декабря 2024, 01:00
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Вам врут, что Агентство оборонных закупок (АОЗ) не использовало миллиардо-биллионы, и именно поэтому 23 млрд из них передали пограничникам для закупки боеприпасов
Вам врут, что Агентство оборонных закупок (АОЗ) не использовало миллиардо-биллионы, и именно поэтому 23 млрд из них передали пограничникам для закупки боеприпасов
фото: Ministry of Defence
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Так врут те должностные лица, которые собираются распилить эти $500 млн через польскую конторку, ранее уже бросавшую ВСУ с поставками оружия.

Итак, официальные факты по состоянию на данный момент:

1) Из выделенных для АОЗ на текущий год 307 млрд грн Безрукова заключила контракты на 283 млрд грн. Это 92% от предоставленного ему бюджета. Из них 100 млрд Агентство получило в сентябре – два месяца назад. И все равно успела проделать работу и заключить часть контрактов.

2) Осталось 23,8 млрд грн, контракты на которые уже были ГОТОВЫ(!), о чем в Минобороны хорошо знали (потому что участвовали в их подготовке). Возможность производителей – проверена, готовые боеприпасы – проинспектирована (часть импортных лицензий – выдана). АОЗ ждал остальных лицензий, чтобы потратить остаток средств.

Но эти 23 млрд по представлению министра обороны забирают из более надежных контрактов в собственном агентстве и отдают пограничникам для слива "польским" бросалам.

Важно. Упомянутые в п.2 контракты АОЗ предусматривали уплату аванса не более 50%. В отличие от контракта пограничников на 23 млрд грн, 100% которых авансом хотят слить полякам.

Больше вкусных деталей в официальной позиции Агентства вооруженных закупок.

В отличие от тыловых крыс, которые пищат за глаза и заливают деньгами анонимные ТГ-каналы, Марина Безрукова (директор АОЗ) коммуникирует 1) официально, 2) публично.

Отдельно мы разберемся, контракты на какие именно боеприпасы тыловые крысы сорвали ради тупой наживы на жизни военных, потому что АОЗ пишет, что они были "критическими номенклатурами"

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