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27 октября 2021, 19:15 4

Директор НАБУ о деньгах в конвертах для депутатов Рады: у нас есть более 10 заявлений

27 октября 2021, 19:15 4
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из открытых источников
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В Национальном антикоррупционном бюро сейчас находится более десяти заявлений, в которых говорится о получении народными депутатами денег"в конвертах"

Как пишет RegioNews со ссылкой на Укринформ, об этом в комментарии журналистам заявил директор НАБУ Артем Сытник

"Конечно, что есть такие обращения. Количество заявлений - более десятка", - сказал он, отвечая на вопрос, реагирует ли бюро на сообщения в прессе по поводу получения нардепами так называемых доплат в конвертах.

Сытник добавил, бюро реагирует на заявления в соответствии с законодательством.

Напомним, что член депутатской группы "За будущее" Антон Поляков накануне своей смерти заявил, что народные депутаты из фракции "Слуга народа" получали деньги в конвертах в поддержку закона об олигархах.

До этого в СМИ неоднократно появлялась информация о взятках народным депутатам в обмен на голосование или поддержку тех или иных решений.

НАБУ заявление уголовное дело депутаты

 
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