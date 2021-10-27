Директор НАБУ о деньгах в конвертах для депутатов Рады: у нас есть более 10 заявлений

из открытых источников

В Национальном антикоррупционном бюро сейчас находится более десяти заявлений, в которых говорится о получении народными депутатами денег"в конвертах"

Как пишет RegioNews со ссылкой на Укринформ, об этом в комментарии журналистам заявил директор НАБУ Артем Сытник

"Конечно, что есть такие обращения. Количество заявлений - более десятка", - сказал он, отвечая на вопрос, реагирует ли бюро на сообщения в прессе по поводу получения нардепами так называемых доплат в конвертах.

Сытник добавил, бюро реагирует на заявления в соответствии с законодательством.

Напомним, что член депутатской группы "За будущее" Антон Поляков накануне своей смерти заявил, что народные депутаты из фракции "Слуга народа" получали деньги в конвертах в поддержку закона об олигархах.

До этого в СМИ неоднократно появлялась информация о взятках народным депутатам в обмен на голосование или поддержку тех или иных решений.