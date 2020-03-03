Мер Запоріжжя вимагає від нардепів домогтися заборони закриття трьох тубдиспансерів

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк вимагає від народних депутатів врегулювати питання щодо виділення фінансування для протитуберкульозних закладів Запорізької області

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк вимагає від народних депутатів врегулювати питання щодо виділення фінансування для протитуберкульозних закладів Запорізької області

Про це повідомив мер Володимир Буряк в своєму Facebook, передає RegioNews.

Так, мер міста нагадав, що минулого тижня депутати міської ради відкрито звернулися до президента, Кабміну, обласної влади із закликом якнайшвидше врегулювати питання закриття тубдиспансерів. Проте цього недостатньо.

Він звернувся до народних депутатів, які представляють Запорізьку область, з вимогою негайно долучитися до вирішення питання.

"Від імені запорізької громади я вимагаю від запорізьких нардепів на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради підняти перед президентом, Кабміном питання про виділення фінансування для протитуберкульозних закладів Запорізької області, - написав мер.

Буряк пообіцяв громаді, що не залишить без уваги це питання та всіма силами буде домагатися вирішення проблеми протитуберкульозної безпеки Запоріжжя.

"Щоб не бути голослівним, вже направив лист на ім'я керівника області, в якому запевнив, що місто готове в форматі співфінансування надати підтримку обласному бюджету та допомогти зберегти тубдиспансери, які надають медичну допомогу жителям Запоріжжя", - додав він.

Нагадаємо, реструктуризація диспансерів може відбутися в рамках медреформи. З 1 квітня все фінансування повинно здійснюватися на підставі підписаних договорів з Національною службою здоров'я України. Передбачається, що в Запоріжжі закриються три з чотирьох нині діючих протитуберкульозних амбулаторії. Повністю припинять роботу Шевченківська, Вознесенівська і Олександрівська протитуберкульозні амбулаторії.

Раніше, 26 лютого, на сесію Запорізької міської ради прийшли громадські активісти, які виступають проти закриття туберкульозних диспансерів в місті.