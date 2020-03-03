Мэр Запорожья требует от нардепов добиться запрета на закрытие трех тубдиспансеров
Об этом сообщил мэр Владимир Буряк в своем Facebook, передает RegioNews.
Так, мэр города напомнил, что на прошлой неделе депутаты городского совета открыто обратились к президенту, Кабмину, областной власти с призывом как можно скорее урегулировать вопрос закрытия тубдиспансеров. Однако этого недостаточно.
Он обратился к народным депутатам, представляющих Запорожскую область, с требованием немедленно включиться в решение вопроса.
"От имени запорожской громады я требую от запорожских нардепов на ближайшем пленарном заседании Верховной Рады поднять перед президентом, Кабмином вопрос о выделении финансирования для противотуберкулезных заведений Запорожской области, - написал мэр.
Буряк пообещал, что не оставит без внимания этот вопрос и всеми силами будет добиваться решения проблемы противотуберкулезной безопасности Запорожья.
"Чтобы не быть голословным, уже направил письмо на имя руководителя области, в котором заверил, что город готов в формате софинансирования оказать поддержку областному бюджету и помочь сохранить тубдиспансеры, которые оказывают медицинскую помощь жителям Запорожья", - добавил он.
Напомним, реструктуризация диспансеров может состояться в рамках медреформы. С 1 апреля все финансирование должно осуществляться на основании подписанных договоров с Национальной службой здоровья'я України. Предполагается, что в Запорожье закроются три из четырех ныне действующих противотуберкулезных амбулатории. Полностью прекратят работу Шевченковская, Вознесеновская и Александровская противотуберкулезные амбулатории.
Ранее, 26 февраля, на сессию Запорожского городского совета пришли общественные активисты, которые выступают против закрытия туберкулезных диспансеров в городе.
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