Мэр Запорожья требует от нардепов добиться запрета на закрытие трех тубдиспансеров

Городской голова Запорожья Владимир Буряк потребовал от народных депутатов урегулировать вопрос выделения финансирования для противотуберкулезных заведений Запорожской области

Городской голова Запорожья Владимир Буряк потребовал от народных депутатов урегулировать вопрос выделения финансирования для противотуберкулезных заведений Запорожской области

Об этом сообщил мэр Владимир Буряк в своем Facebook, передает RegioNews.

Так, мэр города напомнил, что на прошлой неделе депутаты городского совета открыто обратились к президенту, Кабмину, областной власти с призывом как можно скорее урегулировать вопрос закрытия тубдиспансеров. Однако этого недостаточно.

Он обратился к народным депутатам, представляющих Запорожскую область, с требованием немедленно включиться в решение вопроса.

"От имени запорожской громады я требую от запорожских нардепов на ближайшем пленарном заседании Верховной Рады поднять перед президентом, Кабмином вопрос о выделении финансирования для противотуберкулезных заведений Запорожской области, - написал мэр.

Буряк пообещал, что не оставит без внимания этот вопрос и всеми силами будет добиваться решения проблемы противотуберкулезной безопасности Запорожья.

"Чтобы не быть голословным, уже направил письмо на имя руководителя области, в котором заверил, что город готов в формате софинансирования оказать поддержку областному бюджету и помочь сохранить тубдиспансеры, которые оказывают медицинскую помощь жителям Запорожья", - добавил он.

Напомним, реструктуризация диспансеров может состояться в рамках медреформы. С 1 апреля все финансирование должно осуществляться на основании подписанных договоров с Национальной службой здоровья'я України. Предполагается, что в Запорожье закроются три из четырех ныне действующих противотуберкулезных амбулатории. Полностью прекратят работу Шевченковская, Вознесеновская и Александровская противотуберкулезные амбулатории.

Ранее, 26 февраля, на сессию Запорожского городского совета пришли общественные активисты, которые выступают против закрытия туберкулезных диспансеров в городе.