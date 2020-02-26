Стоп-туберкульоз: запорожці протестують проти закриття тубдиспансерів
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання Индустриалка.
Організувала акцію голова групи "Асоціація бездомних Запоріжжя" Олена Гула. Вона розповіла, що на сьогоднішній день є необхідність у створенні наметів для інформування населення про туберкульоз та надання жителям підтримки. І ні в якому разі не можна закривати тубдиспансери.
Вони збираються підтримати звернення депутатів до центральної влади про недопущення закриття тубдиспансерів.
Учасники акції прийшли на сесію в масках і з плакатами — "Стоп туберкульоз!".
Нагадаємо, реструктуризація диспансерів може відбутися в рамках медреформи. З 1 квітня все фінансування повинно здійснюватися на підставі підписаних договорів з Національною службою здоров'я України. Передбачається, що в Запоріжжі закриються три з чотирьох нині діючих протитуберкульозних амбулаторії. Повністю припинять роботу Шевченківська, Вознесенівська і Олександрівська протитуберкульозні амбулаторії.
У МОЗ вважають, що клінік з лікування туберкульозу та психічних захворювань в країні занадто багато. Подальша доля тубдиспансерів залежить від того, скільки знайдуть грошей на їхнє фінансування.
Раніше повідомлялося, що мер Запоріжжя Володимир Буряк запропонував депутатам міської ради прийняти на сесії звернення до президента України, Кабміну і до Запорізької обласної ради про неприпустимість закриття протитуберкульозних амбулаторних диспансерів, скорочення фінансування, зменшення ліжко-місць, скорочення лікарів-фтизіатрів. У разі необхідності місто готове допомогти облраді коштами.
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