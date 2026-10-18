На Сумщині через російські обстріли загинули двоє людей, ще п'ятеро постраждали
Протягом минулої доби російські війська обстріляли 21 населений пункт Сумської області. Загалом зафіксували понад 60 ударів. Унаслідок атак загинули двоє людей, ще п’ятеро дістали поранення
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
На місцях обстрілів працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки.
Найбільше постраждала Сумська громада. Унаслідок атаки російського безпілотника загинув 30-річний чоловік, а через удари керованими авіабомбами – 42-річний чоловік. Поранення дістали 60-річна та 86-річна жінки. Ще одна, 23-річна жінка, постраждала внаслідок влучання БпЛА в будинок.
У громаді пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, приватний житловий будинок і три автомобілі.
У Шосткинській громаді внаслідок удару російського безпілотника травмовано 34-річного чоловіка. Також пошкоджено автозаправну станцію та автомобіль.
У Середино-Будській громаді через влучання ворожого дрона в будинок постраждала 55-річна жінка. Пошкоджено один багатоквартирний і шість приватних будинків.
Крім того, у Білопільській, Зноб-Новгородській та Березівській громадах зафіксували пошкодження приватних житлових будинків.
За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України – воєнні злочини.
Нагадаємо, у ніч на 18 жовтня Рівне та прилеглі території зазнали чергової масованої атаки. Серед цілей російських військ знову опинилися об'єкти цивільної інфраструктури.