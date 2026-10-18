На Сумщині через російські обстріли загинули двоє людей, ще п'ятеро постраждали

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

На місцях обстрілів працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки.

Найбільше постраждала Сумська громада. Унаслідок атаки російського безпілотника загинув 30-річний чоловік, а через удари керованими авіабомбами – 42-річний чоловік. Поранення дістали 60-річна та 86-річна жінки. Ще одна, 23-річна жінка, постраждала внаслідок влучання БпЛА в будинок.

У громаді пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, приватний житловий будинок і три автомобілі.

У Шосткинській громаді внаслідок удару російського безпілотника травмовано 34-річного чоловіка. Також пошкоджено автозаправну станцію та автомобіль.

У Середино-Будській громаді через влучання ворожого дрона в будинок постраждала 55-річна жінка. Пошкоджено один багатоквартирний і шість приватних будинків.

Крім того, у Білопільській, Зноб-Новгородській та Березівській громадах зафіксували пошкодження приватних житлових будинків.

За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України – воєнні злочини.

Нагадаємо, у ніч на 18 жовтня Рівне та прилеглі території зазнали чергової масованої атаки. Серед цілей російських військ знову опинилися об'єкти цивільної інфраструктури.