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Про це повідомляє начальниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна, передає RegioNews.

Через черговий ворожий обстріл є руйнування у Вінницькій області.

Як наслідок, в частині області та в обласному центрі наразі відсутні електроенергія та водопостачання.

Профільні та аварійні служби працюють на місцях над ліквідацією наслідків та відновленням критичних послуг.

Нагадаємо, в ніч на 19 жовтня Росія атакувала Київ ракетами. Унаслідок ворожої атаки загинула 21-річна дівчина, кількість постраждалих зросла до восьми.

Пошкоджена одна зі станцій метро на лівому березі столиці: наземні станції "Чернігівська" та "Лісова" на червоній гілці будуть тимчасово зачинені на вхід і вихід.