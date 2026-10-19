Ворог вдарив по енергетиці Вінниччини: у частині області та Вінниці немає світла і води
Російські війська продовжують масовані атаки по енергетичній інфраструктурі України
Про це повідомляє начальниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна, передає RegioNews.
Через черговий ворожий обстріл є руйнування у Вінницькій області.
Як наслідок, в частині області та в обласному центрі наразі відсутні електроенергія та водопостачання.
Профільні та аварійні служби працюють на місцях над ліквідацією наслідків та відновленням критичних послуг.
Нагадаємо, в ніч на 19 жовтня Росія атакувала Київ ракетами. Унаслідок ворожої атаки загинула 21-річна дівчина, кількість постраждалих зросла до восьми.
Пошкоджена одна зі станцій метро на лівому березі столиці: наземні станції "Чернігівська" та "Лісова" на червоній гілці будуть тимчасово зачинені на вхід і вихід.