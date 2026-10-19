Враг ударил по энергетике Винницкой области: в части области и Виннице нет света и воды
Российские войска продолжают массированные атаки по энергетической инфраструктуре Украины
Об этом сообщает начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная, передает RegioNews.
Из-за очередного вражеского обстрела есть разрушения в Винницкой области.
Как следствие, в части области и в областном центре отсутствуют электроэнергия и водоснабжение.
Профильные и аварийные службы работают на местах по ликвидации последствий и возобновлению критических услуг.
Напомним, в ночь на 19 октября Россия атаковала Киев ракетами. В результате вражеской атаки погибла 21-летняя девушка, количество пострадавших возросло до восьми.
Повреждена одна из станций метро на левом берегу столицы: наземные станции "Черниговская" и "Лесная" на красной ветке будут временно закрыты на вход и выход.