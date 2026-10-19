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Об этом сообщает начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная, передает RegioNews.

Из-за очередного вражеского обстрела есть разрушения в Винницкой области.

Как следствие, в части области и в областном центре отсутствуют электроэнергия и водоснабжение.

Профильные и аварийные службы работают на местах по ликвидации последствий и возобновлению критических услуг.

Напомним, в ночь на 19 октября Россия атаковала Киев ракетами. В результате вражеской атаки погибла 21-летняя девушка, количество пострадавших возросло до восьми.

Повреждена одна из станций метро на левом берегу столицы: наземные станции "Черниговская" и "Лесная" на красной ветке будут временно закрыты на вход и выход.