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19 жовтня 2026, 09:39

Без Зеленського: Путін запропонував зустріч із Трампом і Сі – ЗМІ

19 жовтня 2026, 09:39
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Фотоколаж: росЗМІ
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Володимир Путін запропонував провести тристоронню зустріч із президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном для обговорення війни проти України

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані з перебігом обговорень, RegioNews.

За інформацією видання, російський лідер озвучив цю ідею під час телефонної розмови з Дональдом Трампом 9 жовтня. Як зазначає WSJ, Путін намагається скористатися потеплінням відносин із американським президентом.

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що сторони обговорюють можливість проведення такої зустрічі. Водночас він наголосив, що конкретних домовленостей поки немає.

"Поки що немає чіткого розуміння щодо самої зустрічі чи її можливого порядку денного, хоча всі три сторони визнають гіпотетичну можливість проведення такої зустрічі", – заявив Пєсков у коментарі WSJ.

За даними джерел видання, Кремль запропонував провести тристоронню зустріч у межах саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), запланованого на 18-19 листопада в Шеньчжені –технологічному центрі на півдні Китаю.

Російські чиновники передали цю пропозицію Пекіну дипломатичними каналами. За словами джерел, наближених до нещодавніх переговорів між Москвою та Пекіном, китайська сторона дала зрозуміти, що не заперечуватиме проти участі Трампа.

Як зазначає WSJ, потенційна зустріч могла б стати для Сі Цзіньпіна можливістю посилити роль Китаю як міжнародного дипломатичного посередника.

За словами високопоставленого американського посадовця, Дональд Трамп поки не погодився на проведення тристороннього саміту. Водночас, як зазначає видання, американський президент може позитивно поставитися до цієї ідеї з огляду на його обіцянку домогтися завершення війни.

У Білому домі відмовилися коментувати інформацію WSJ. Посольство Китаю у Вашингтоні також не надало відповіді на запит видання.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче мати справ із Володимиром Зеленським, оскільки вважає, що український лідер не прагне домовлятися з Росією. Трамп також припустив, що мирну угоду з Москвою можуть укласти вже без участі чинного президента України.

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