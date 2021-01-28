На одному з полігонів бронетягач на смерть задавив військового з Сумщини: страшні подробиці

Механік-водій в умовах обмеженої видимості бойової машини не зміг пересвідчитись у відсутності людей перед машиною і почав рух, в результаті чого сталося тяжке травмування військового та його смерть

Механік-водій в умовах обмеженої видимості бойової машини не зміг пересвідчитись у відсутності людей перед машиною і почав рух, в результаті чого сталося тяжке травмування військового та його смерть

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28 січня вранці через порушення техніки безпеки на одному з загальновійськових полігонів загинув військовослужбовець. Його задавив бронетягач.

Як пише RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Оперативного командування "Північ" у своєму Facebook. "На жаль, сьогодні, 28 січня, близько 9:15 через порушення техніки безпеки на одному з загальновійськових полігонів сталася біда: загинув військовослужбовець. При буксуванні військової техніки стався наїзд на військовослужбовця", - вказано у повідомленні. Механік-водій в умовах обмеженої видимості бойової машини не зміг пересвідчитись у відсутності людей перед машиною і почав рух, в результаті чого сталося тяжке травмування військового та його смерть. "Загинув захисник України, старший солдат Мельник Анатолій Васильович, 1981 року народження, сумчанин. Самотньою залишилась його дружина, теж військовослужбовець - вони служили разом, в одній бригаді", - інформують у командуванні. Командувач "Півночі" призначив розслідування даного трагічного випадку. Попередньо встановлено, що сталося порушення заходів безпеки через необережність. Слідство триває. #трагедія_на_полігоні На жаль, сьогодні, 28 січня, близько 9.15 через порушення техніки безпеки на одному з... Posted by Оперативне командування "Північ" / Operational Command "North” on Thursday, January 28, 2021 Раніше у Генштабі розповіли про втрати Збройних Сил на Донбасі за 2020 рік.

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