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28 січня 2021, 18:04 6

На одному з полігонів бронетягач на смерть задавив військового з Сумщини: страшні подробиці

28 січня 2021, 18:04 6
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Механік-водій в умовах обмеженої видимості бойової машини не зміг пересвідчитись у відсутності людей перед машиною і почав рух, в результаті чого сталося тяжке травмування військового та його смерть
Механік-водій в умовах обмеженої видимості бойової машини не зміг пересвідчитись у відсутності людей перед машиною і почав рух, в результаті чого сталося тяжке травмування військового та його смерть
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28 січня вранці через порушення техніки безпеки на одному з загальновійськових полігонів загинув військовослужбовець. Його задавив бронетягач.

Як пише RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Оперативного командування "Північ" у своєму Facebook.

"На жаль, сьогодні, 28 січня, близько 9:15 через порушення техніки безпеки на одному з загальновійськових полігонів сталася біда: загинув військовослужбовець. При буксуванні військової техніки стався наїзд на військовослужбовця", - вказано у повідомленні.

Механік-водій в умовах обмеженої видимості бойової машини не зміг пересвідчитись у відсутності людей перед машиною і почав рух, в результаті чого сталося тяжке травмування військового та його смерть.

"Загинув захисник України, старший солдат Мельник Анатолій Васильович, 1981 року народження, сумчанин. Самотньою залишилась його дружина, теж військовослужбовець - вони служили разом, в одній бригаді", - інформують у командуванні.

Командувач "Півночі" призначив розслідування даного трагічного випадку. Попередньо встановлено, що сталося порушення заходів безпеки через необережність. Слідство триває.

#трагедія_на_полігоні На жаль, сьогодні, 28 січня, близько 9.15 через порушення техніки безпеки на одному з...

Posted by Оперативне командування "Північ" / Operational Command "North” on Thursday, January 28, 2021

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