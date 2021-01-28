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28 января 2021, 18:04 7

На одном из полигонов бронетягач насмерть задавил военного с Сумщины: страшные подробности

28 января 2021, 18:04 7
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Механик-водитель в условиях ограниченной видимости боевой машины не смог убедиться в отсутствии людей перед машиной и начал движение, в результате чего произошло тяжелое травмирование военного и его смерть
Механик-водитель в условиях ограниченной видимости боевой машины не смог убедиться в отсутствии людей перед машиной и начал движение, в результате чего произошло тяжелое травмирование военного и его смерть
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28 января утром из-за нарушения техники безопасности на одном из общевойсковых полигонов погиб военнослужащий. Его задавил бронетягач.

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования "Пивнич" в своем Facebook.

"К сожалению, сегодня, 28 января, около 9:15 из-за нарушения техники безопасности на одном из общевойсковых полигонов случилась беда: погиб военнослужащий. При буксовании военной техники произошел наезд на военнослужащего", - указано в сообщении.

Механик-водитель в условиях ограниченной видимости боевой машины не смог убедиться в отсутствии людей перед машиной и начал движение, в результате чего произошло тяжелое травмирование военного и его смерть.

"Погиб защитник Украины, старший солдат Мельник Анатолий Васильевич, 1981 года рождения, сумчанин. Одинокой осталась его жена, тоже военнослужащая - они служили вместе, в одной бригаде", - информируют в командовании.

Командующий "Пивночи" назначил расследование данного трагического случая. Предварительно установлено, что произошло нарушение мер безопасности из-за неосторожности. Следствие продолжается.

#трагедія_на_полігоні К сожалению, сегодня, 28 января, около 9.15 из-за нарушения техники безопасности на одном из...

Posted by Оперативное командование "Север" / Operational Command "North” on Thursday, January 28, 2021

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