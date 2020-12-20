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Голлівуд і Діснейленд: Зеленський розповів, чим хоче потішити українців
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20 грудня 2020, 15:09 11

Голлівуд і Діснейленд: Зеленський розповів, чим хоче потішити українців

20 грудня 2020, 15:09 11
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Президент розповів про інвестиційні пріоритети України
Фото: Paris-life.com
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Президент України Володимир Зеленський хоче побудувати в нашій державі Діснейленд і Голлівуд за кошти інвесторів.

Про це глава держави розповів в інтерв`ю виданню The New York Times.

Розповідаючи про своє бачення розвитку інвестування в Україні та про налагодження безвізу зі США, президент зауважив, що хотів би побудувати в Україні Голлівуд і Діснейленд.

Я хотів би побудувати Голлівуд в Україні, я вважаю, що це круто. У Європі є дуже непогані (майданчики. – Ред.) – у Празі, в Угорщині. Україна, повірте мені, багата, щоб тут був такий майданчик. Ми для цього проголосували закон про рібейти. Я думаю, тут місце для інвестицій, рекламні та інші знімання – теж гарний напрямок. Я хотів би, щоб в Україні з'явився Діснейленд. Дуже хотів би. Я справді вважаю, що наші діти заслуговують цього, а от дозволити собі летіти до Сполучених Штатів Америки або в Париж можуть далеко не всі", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв`ю Зеленський анонсував масштабне переформатування судової системи в державі у 2021 році.

Також Зеленський розповів про пріоритети децентралізації на Донбасі в рамках Мінських угод.

Володимир Зеленський президент інвестиції Інтерв'ю Діснейленд Голівуд
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