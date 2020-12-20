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Голливуд и Диснейленд: Зеленский рассказал, чем хочет порадовать украинцев
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20 декабря 2020, 15:09 6

Голливуд и Диснейленд: Зеленский рассказал, чем хочет порадовать украинцев

20 декабря 2020, 15:09 6
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Президент рассказал об инвестиционных приоритетах Украины
Президент рассказал об инвестиционных приоритетах Украины
Фото: Paris-life.com
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Президент Украины Владимир Зеленский хочет построить в нашем государстве Диснейленд и Голливуд за средства инвесторов.

Об этом глава государства рассказал в интервью изданию The New York Times.

Рассказывая о своем видении развития инвестирования в Украине и о налаживании безвиза с США, президент отметил, что хотел бы построить в Украине Голливуд и Диснейленд.

Я хотел бы построить Голливуд в Украине, я считаю, что это круто. В Европе есть очень неплохие (площадки. – Ред.) – в Праге, в Венгрии. Украина, поверьте мне, богата, чтобы здесь был такой площадка. Мы для этого проголосовали закон о рибейты. Я думаю, здесь место для инвестиций, рекламные и другие съемки – тоже хорошее направление. Я хотел бы, чтобы в Украине появился Диснейленд. Очень хотел бы. Я действительно считаю, что наши дети заслуживают этого, а вот позволить себе лететь в Соединенные Штаты Америки или в Париж могут далеко не все", - отметил Зеленский.

Напомним, в этом же интервью Зеленский анонсировал масштабное переформатирование судебной системы в государстве в 2021 году.

Также Зеленский рассказал приоритеты децентрализации на Донбассе в рамках Минских соглашений.

Владимир Зеленский президент инвестиции Интервью Диснейленд Голливуд
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