На Сумщині зенітники знищили 8 російських "шахедів"
Сьогодні вночі на Сумщині протиповітряна оборона відбивала атаку російських ударних безпілотників типу "Shahed". Захисники неба результативно відпрацювали по ворожих БпЛА
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.
"Сьогодні, 17 лютого у небі над Сумщиною наші зенітники збили 8 ворожих БпЛА типу "Шахед", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вночі 17 лютого російські війська атакували Полтавщину ударними дронами. У регіоні працювала протиповітряна оборона.
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