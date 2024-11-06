Пошкоджені будинки та АЗС: поліція показала наслідки обстрілів Сумщини
Російські війська продовжують атакувати цивільну інфраструктуру Сумщини. Внаслідок нових обстрілів є руйнування
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Сумській області.
За минулу добу фахівці зафіксували 60 обстрілів 41 населеного пункту. Загалом нарахували 234 удари.
"Внаслідок обстрілів поранення отримав 66-річний чоловік. Пошкоджень зазнали 7 приватних будинків, адміністративна будівля та автозаправочна станція", – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали удару по Херсону. Важке поранення дістав 68-річний чоловік.
Раніше повідомлялося, що російські війська обстріляли з мінометів прикордоння Сумської області. Постраждав місцевий житель.