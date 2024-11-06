Поврежденные дома и АЗС: полиция показала последствия обстрелов Сумщины
Российские войска продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру Сумской области. В результате новых обстрелов есть разрушения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Сумской области.
За прошедшие сутки специалисты зафиксировали 60 обстрелов 41 населенного пункта. В общей сложности насчитали 234 удара.
"В результате обстрелов ранения получил 66-летний мужчина. Повреждениям подверглись 7 частных домов, административное здание и автозаправочная станция", – говорится в сообщении.
Правоохранители открыли уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, сегодня утром российские войска нанесли удар по Херсону. Тяжелое ранение получил 68-летний мужчина.
Ранее сообщалось, что российские войска обстреляли из минометов приграничье Сумской области. Пострадал местный житель.